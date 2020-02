Zebrała 400 tys. zł na walkę z rakiem. Okazało się, że nie jest chora. – Wesprzyjcie mnie, nie pozwólcie, żebym umarła – prosiła ze łzami w oczach. Historia 40-letniej matki dwójki dzieci zmagającej się z rzadkim nowotworem poruszyła tysiące osób. Jej choroba okazała się fikcją. O sprawie informuje Uwaga! TVN. W maju ubiegłego roku w sieci pojawiły się dramatyczne apele 40-latki, która prosiła o wsparcie w walce z bardzo rzadkim nowotworem. – Bez pomocy, bez wsparcia po prostu sobie nie poradzę, nie wyjdę z tego, muszę prosić o pomoc. Błagam. Po prostu nie wyzdrowieję. Ratujecie mi w ten sposób życie. Proszę, jeżeli nie możecie wpłacić, to chociaż udostępniajcie. Może ktoś inny będzie w stanie pomóc – mówiła Agata K. W publikowanych filmach kobieta opowiadała, że leczy się nierefundowanym, bardzo drogim lekiem, na który jej nie stać. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

