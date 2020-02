Zgrzyt w machinie ojca Rydzyka. Polscy biskupi oskarżeni. Szukanie księży, którym można postawić zarzut pedofilii i preparowanie dowodów. Taki obraz hierarchów dostają słuchacze Radia Maryja – pisze Tomasz Krzyżak w “Rzeczpospolitej”. Ojciec Rydzyk urósł w taką siłę, o której biskupi mogą jedynie marzyć. Ma w Episkopacie swoich ulubionych hierarchów, których zaprasza na antenę i na różnorakie uroczystości. O tych, których nie darzy sympatią, nie wspomina i specjalnie ich nie atakuje. Wszyscy wydają się być zadowoleni. Teraz jednak w tej machinie pojawił się zgrzyt. Sobota, 22 lutego, wczesne popołudnie. Gościem Radia Maryja w „Aktualnościach dnia” jest Sebastian Karczewski, dziennikarz blisko związanego z rozgłośnią „Naszego Dziennika”. Początkowo rozmowa koncentruje się wokół tematu kampanii wyborczej i spodziewanego ze strony lewicowo-liberalnej ataku na Kościół. Redaktor Karczewski nie ma wątpliwości, że taki się pojawi. Siły wrogie Kościołowi uderzą w niego tematem pedofilii. Tłumaczy – skądinąd bardzo przytomnie – że nielicznych przypadków molestowania, których sprawcami byli księża, nie wolno przenosić na całe środowisko, bo jest to niesprawiedliwe. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

