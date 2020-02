“Ziobryści” idą na zderzenie, Gowin walczy o “normalsów” Tylko Jarosław Kaczyński może pogodzić coraz mocniej ścierających się w obozie władzy i walczących o wpływy ministrów: Zbigniewa Ziobrę i Jarosława Gowina. Konflikt na tle ideologicznym, programowym i wizerunkowym między Solidarną Polską i Porozumieniem coraz mocniej szkodzi PiS. To zła wiadomość nie tylko dla lidera koalicji, ale także dla prezydenta Andrzeja Dudy. Niedziela, program “Kawa na Ławę” w TVN24. Trwa dyskusja polityków o kontrowersyjnym zachowaniu prezesa olsztyńskiego sądu i członka Krajowej Rady Sądownictwa Macieja Nawackiego. To on w piątek – przed kamerami, na oczach całej Polski – podarł uchwałę sędziów , którzy stanęli w obronie sędziego Pawła Juszczyszyna. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.