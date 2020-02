Na koronawirusa zmarł pierwszy obywatel USA W chińskim Wuhan na koronawirusa zmarł pierwszy obywatel amerykański – poinformowała w sobotę ambasada USA w Pekinie. Do tej pory w Chinach zdiagnozowano 19 przypadków zakażenia wśród obcokrajowców. “Składamy rodzinie najszczersze kondolencje. Ze względu na poszanowanie prywatności rodziny nie udzielamy komentarzy w tej sprawie”- oświadczyła służba prasowa ambasady. Wyjaśniono, że 60-letni Amerykanin zmarł 6 lutego w szpitalu Jinyintan w Wuhan. Jak poinformowała Hua Chunying, rzeczniczka chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych, do tej pory w Chinach odnotowano 19 przypadków zakażenia koronawirusem wśród obcokrajowców. Dwie osoby zostały już wypisane ze szpitala, 17 poddanych zostało kwarantannie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

