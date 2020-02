Zmiany we władzach Polskiej Fundacji Narodowej. Brat gwiazdy TVP w radzie nadzorczej. Robert Lubański nie jest już członkiem zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast członkiem rady nadzorczej został Andrzej Dobosz – podają Wirtualne Media. W ubiegłym roku miejsce w radzie otrzymał m.in. Nikodem Rachoń, prywatnie brat dziennikarza TVP Michała Rachonia. Robert Lubański był w zarządzie PFN od połowy 2018 roku. Wcześniej pracował jako rzecznik prasowy Trybunału Konstytucyjnego oraz był asystentem prof. Zbigniewa Krasnodębskiego, posła PiS do Parlamentu Europejskiego. Z zarządu fundacji został wykreślony pod koniec grudnia ub. r. W tym samym momencie do rady nadzorczej Polskiej Fundacji Narodowej wpisany został krytyk i publicysta, Andrzej Dobosz. We wrześniu ub.r. do rady nadzorczej Polskiej Fundacji Narodowej wpisani zostali Adam Kasprzyk, Nikodem Rachoń i Mariusz Paczkowski. Natomiast w połowie ubiegłego roku prezesem Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki, a członkiem zarządu – Michał Góras. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

