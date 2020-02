Znikająca pokrywa śnieżna na Antarktyce. Zdjęcia zaszokowały naukowców. Należący do NASA satelita Landsat 8 sfotografował antarktyczną Eagle Island. Zdjęcia wykonane 4 i 13 lutego zaszokowały naukowców. Okazało się, że w tym czasie zniknęło 20 proc. pokrywy śnieżnej na wyspie i utworzyły się na niej jeziora. W ostatni piątek badacze z argentyńskiej stacji Esperanza na północnym skraju Półwyspu Antarktycznego ogłosili, że zanotowali rekordową temperaturę 18,3 st. Przekroczenie granicy 20 st. to znak, że w regionie dzieje się coś istotnego, widoczny jest wyraźny trend zmiany klimatu – powiedział pracujący na wyspie Seymour brazylijski badacz Carlos Schaefer. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

