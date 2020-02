Zofia Romaszewska przewodniczącą Rady ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej Dawna działaczka KOR Zofia Romaszewska została szefową Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych – poinformował we wtorek Urząd ds. Kombatantów. Romaszewska zastąpiła na tym stanowisku Kornela Morawieckiego. Kornel Morawiecki – działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca “Solidarności Walczącej”, marszałek senior Sejmu VIII kadencji – zmarł 30 września 2019 r. “11 lutego, br. zebrała się Rada do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych przy Szefie UdSKiOR. Podczas posiedzenia gremium wybrało na wakujące po śmierci śp. Kornela Morawieckiego stanowisko przewodniczącego Rady zasłużoną działaczkę opozycji w PRL, minister Zofię Romaszewską. Ponadto, w poczet członków Rady powołano Małgorzatę Zwiercan, byłą działaczkę »Solidarności Walczącej«” – poinformował w komunikacie przesłanym PAP Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

