Zrzucili maski. 10 prawdziwych twarzy PiS. Kampania wyborcza Andrzeja Dudy wyraźnie straciła impet. Nie jest tak “odkrywcza” i “błyskotliwa”jak ta sprzed pięciu lat. Wtedy było łatwiej – Duda był właściwie kimś nowym w dużej polityce polskiej, kimś, kto mógł być wiarygodny, czarując zwłaszcza młodą część wyborców, dla twardego elektoratu PiS będąc prawie świętym (pamiętacie ten transparent z grudnia 2015, będący parafrazą ewangelii według świętego Łukasza: „Szanowny prezydencie. Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś”?). Dziś jest znacznie trudniej. Duda nie jest już tym żwawym “młodzieńcem”, który rzucał obietnicami na lewo i prawo, choć nadal ma oszalałe na jego punkcie fanki, zarzucające mu na szyję ramiona,całkiem bez kontekstu, jak twierdzi otoczenie Dudy. Na kampanii Dudy wydaje się, że coraz bardziej ciąży szefowa jego sztabu, mecenas Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, która miała być twarzą czegoś, co w sztabie nazwano “złagodzeniem wizerunku”, aby przyciągnąć centrum. Wokół pani mecenas jest coraz głośniej i nie da się przykryć faktu, że Turczynowicz-Kieryłło przyćmiewa kandydata z każdym dniem. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

