Zsyłani do obozów na “reedukację” Do tajnych dokumentów Pekinu, ujawniających szczegóły chińskiej polityki prześladowania i inwigilacji Ujgurów, dotarli dziennikarze portalu brytyjskiego nadawcy BBC. To dowody na to, że tysiące przedstawicieli muzułmańskiej mniejszości są przetrzymywane w chińskich obozach internowania. Przyczyną zamknięcia w obozie może stać się każdy przejaw religijności. Jak podaje BBC, dokumenty mają pochodzić od tego samego źródła, które było odpowiedzialne za poprzedni wyciek tajnych materiałów dotyczących chińskiej polityki wobec Ujgurów, z listopada zeszłego roku. Ujawnione dokumenty zawierają dane ponad trzech tysięcy mieszkańców chińskiej prowincji Sinciang. Szczegółowo opisują najbardziej osobiste aspekty ich codziennego życia. Na 137 stronach znajdują się informacje o tym, co ci ludzie jedzą, jak często się modlą, w co się ubierają, z kim się kontaktują. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.