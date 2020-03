116 przypadków i 8 ofiar w Polsce. We Włoszech spada śmiertelność. W Polsce mamy rekord (116 przypadków), ale dynamika nie przyspiesza. Działają restrykcje czy zbyt mało badamy? Największa gęstość wirusa w woj. łódzkim. Szykowane ewakuacje więźniów i przedłużenie roku akademickiego. Promyk nadziei z Włoch – drugi dzień spada liczba zgonów. Wirus dewastuje USA. 23 marca mamy w Polsce rekord nowych zdiagnozowanych przypadków, ale ich ilość nie przyspiesza tak, jak można było się spodziewać. Potwierdzono 115 zakażeń koronawirusem. Od trzech dni przyrastają w podobnym tempie. W sobotę 21 marca było to 111 nowych przypadków,

nowych przypadków, w niedzielę – 91 przypadków

przypadków w poniedziałek – 115. Krzywa polskiej epidemii przybiera więc delikatniejszą formę niż nasze dwie prognozy, które zakładały – tak jak to ma miejsce w większości krajów – podwajania sumy wykrytych przypadków co trzy lub nawet co dwa dni.

