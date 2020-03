Wszedłem w buty filmowca “To jest inny świat. Wożą cię samochodami, dziennikarze chcą z tobą rozmawiać. Nagle wszedłem w buty filmowca” – mówi Mariusz Wilczyński, autor jedynej w pełni polskiej produkcji na Berlinale. Animowany, pełnometrażowy film Mariusza Wilczyńskiego pt. „Zabij to i wyjedź z tego miasta“ walczył o Niedźwiedzia w nowej sekcji festiwalu – „Encounters“. „Zaskoczyły mnie świetne zagraniczne recenzje. Nie marzyłem o nich w najśmielszych snach. Najbardziej jednak cieszę się z tego, że po obejrzeniu tego filmu wiele osób na festiwalu mówiło mi: pierwszą rzeczą, jaką zrobię, będzie odwiedzenie mojego starego ojca czy matki. To dla mnie największa nagroda“ – mówi Grażynie Słomce reżyser animacji, której bohaterom głosu użyczyli m.in. Andrzej Wajda, Gustaw Holoubek i Irena Kwiatkowska. „Energia i doświadczenie tych osób podpowiedziały mi cechy charakterologiczne, które powinieniem uzględnić przy rysowaniu“ – dodaje artysta, z którym o filmie i sukcesie medialnym na Berlinale rozmawia Grażyna Słomka. POSŁUCHAJ tej rozmowy Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

