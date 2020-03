13 kolejnych przypadków koronawirusa w Polsce. W sumie jest ich 44. Trzynaście kolejnych przypadków koronawirusa potwierdziło w czwartek rano Ministerstwo Zdrowia. W sumie zakażone koronawirusem w Polsce są już 44 osoby. “Potwierdzone wyniki dotyczą: dwóch osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), czterech osób z w woj. lubelskiego (Lublin), 3 osób z woj. dolnośląskiego (Wrocław, Oleśnica), 3 osób z woj. śląskiego (Sosnowiec, Chorzów, Zawiercie) i jednej osoby z woj. łódzkiego (Łódź)” – poinformował w czwartek rano resort zdrowia. W sumie mamy 44 przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. W środę wieczorem około godziny 18.20 Ministerstwo Zdrowia informowało na Twitterze o czterech nowych przypadkach zakażenia, które zostały potwierdzone wynikami laboratoryjnymi. “Potwierdzone wyniki dotyczą: kobiety z woj. wielkopolskiego (Poznań), mężczyzny z opolskiego (Opole), a także dwóch kobiet z woj. warmińsko-mazurskiego (Ostróda)” – wyliczał resort. Stan wszystkich zarażonych określany jest przez ministerstwo jako dobry. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

