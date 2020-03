13 mln do wzięcia! Dla dwóch kandydatów wybory to biznes. Takiej kampanii reklamowej pracy w komisjach wyborczych Polska jeszcze nie widziała. “Jak zgarnąć 1000 zł dla siebie lub 13 mln dla swojej organizacji?” – zaczyna się post w jednej z reklam. „Jest 13 mln do wzięcia z budżetu dla osób pracujących w obwodowych komisjach wyborczych. Mamy 20 tys. miejsc do obsadzenia. Zgłosimy każdego” Ponad 67 tys. zł wydał na takie reklamy na Facebooku jeden z kandydatów na prezydenta w ciągu ostatnich 30 dni. Drugi – 20 tys. zł. Żaden z nich nie należy do wiodącej szóstki, o której piszemy co tydzień. Kto i po co wydaje tak duże pieniądze, mimo że nie ma żadnych szans na zostanie prezydentem? To Stanisław Żółtek, lider partii Polexit, oraz kojarzony z poprzednich wyborów prezydenckich Paweł Tanajno. Obaj przedstawiają wybory jako sposób zarabiania pieniędzy. „Jest 13 mln zł do wzięcia z budżetu państwa” – m.in. za pomocą takiego hasła Tanajno namawia Polaków, by za pośrednictwem jego komitetu zgłaszali się do komisji wyborczych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

