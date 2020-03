17 nowych przypadków to pacjenci i personel szpitala we Wrocławiu 17 nowych przypadków zachorowania na Dolnym Śląsku dotyczy pacjentów i personelu medycznego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu, gdzie koronawirusa już wcześniej potwierdzono u pacjenta i czterech pielęgniarek. – Łącznie są 22 osoby zakażone: 16 osób z personelu i sześciu pacjentów. Szpital działa normalnie. Oddział pulmonologiczny będzie dezynfekowany. Obecnie oddział pulmonologiczny został przeniesiony do izolatorium w Obornikach Śląskich – mówi Onetowi Michał Nowakowski, rzecznik marszałka woj. dolnośląskiego. Dziś z oddziału pulmonologicznego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ewakuowano 13 pacjentów. Przeniesiono ich do izolatorium w Obornikach Śląskich po tym jak zakażenie koronawirusem potwierdzono u czterech osób z personelu medycznego oraz jednego pacjenta wrocławskiej placówki. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

