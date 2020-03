2 tysięcy dol. miesięcznie jako pomoc dla poszkodowanych wskutek pandemii Izba Gmin przyjęla pakiet pomocy o wartości 100 mld dol. To ustawa, która daje rządowi możliwość przeznaczenia miliardów dolarów na pomoc pracownikom, rodzinom i pracodawcom aby radzili sobie z COVID-19. Ustawa pozwala rządowi federalnemu wydać 52 miliardy dolarów na bezpośrednie wsparcie dla Kanadyjczyków, w tym zmodyfikowany program pomocy dla osób, które nie mogą pracować z jakiegokolwiek powodu związanego z wirusem. Canada Emergency Response Benefit zaoferuje 2000 dol. miesięcznie za pośrednictwem Canada Revenue Agency i jest głównym powodem, dla którego koszt bezpośredniej pomocy prawie się podwoił – w ubiegłym tygodniu była mowa o 27 miliardach dolarów, a teraz wzrósł do 52 miliardów dolarów. Zasiłek z tytułu Canada Emergency Response Benefit, który zapewni 2000 dol. miesięcznie przez 4 miesiące pracownikom, zastąpi dwa zasiłki, które zostały ogłoszone w zeszłym tygodniu: Emergency Care Benefit i Emergency Support Benefit. Portal przyjmujący aplikacje online wkrótce zostanie uruchomiony, a ludzie powinni otrzymać pieniądze w ciągu 10 dni od złożenia wniosku. Docelowy termin dostarczenia go Kanadyjczykom to 6 kwietnia. Kolejne 55 miliardów dolarów jest przeznaczonych na pokrycie kosztów odroczonych płatności z tytułu podatku dochodowego przedsiębiorstw i osób fizycznych. Minister finansów Bill Morneau powiedział, że świadczenia dla pracowników powinny być dostępne już w pierwszym tygodniu kwietnia, podczas gdy zwiększone świadczenia dla dzieci i czeki z tytułu GST w maju. „Nie ma szybszych sposobów na przekazanie pieniędzy Kanadyjczykom” – powiedział Morneau. „Nie chodzi o to, że nie chcieliśmy, aby miało to miejsce w kwietniu, ale nie jesteśmy w stanie zapewnić tego w tym czasie”. Oficjalnie debata nad projektem trwała dwie i pół godziny w Izbie Gmin i niecałe dwie godziny w Senacie, w tym godzinę dla Morneau na pytania senatorów. Payette podpisała go w niecałe 20 minut po tym, jak Senat wydał zgodę. Izba Gmin została zwołana na wtorek, ale ustawa została uchwalona dopiero ok. 6 rano w środę po długich negocjacjach między rządzącymi liberałami i partiami opozycyjnymi na temat nadzwyczajnych uprawnień wydatkowych, o które prosił rząd. Konserwatyści zgłosili sprzeciw wobec tego, co nazwali liberalnym „przejęciem władzy” – wobec dania rządowi szerokich uprawnień do wydawania, pożyczania i zmiany poziomów opodatkowania bez zgody Parlamentu na następne 21 miesięcy. Rząd ostatecznie wycofał się z większości tych punktów, choć konserwatywny senator Don Plett powiedział, że jego partia wciąż ma „poważne zastrzeżenia do tego, jak rząd radzi sobie z tym kryzysem”. Powiedział, że partia popiera jednak pakiet pomocy, ponieważ Kanadyjczycy potrzebują pomocy. Morneau powiedział, że ponad 2000 pracowników Canada Revenuse Agency zostaje przesuniętych, aby pomóc w wypłatach świadczeń pracowniczych dla pracowników, którzy nie mogą pracować z prawie każdego powodu związanego z COVID-19: przebywania w domu w celu opieki nad innymi, potrzeby poddania się kwarantannie lub izolacji, lub ponieważ ich pracodawcy zamknęli lub ograniczyli swoją działalność i nie mogą zaoferować im pracy. Morneau powiedział wiele razy, że ustawa ta jest tak naprawdę tylko pierwszym krokiem, aby utrzymać Kanadyjczyków i gospodarkę w tak zdrowej kondycji, jak to tylko możliwe w czasie kryzysu, jakiego nikt wcześniej nie widział. Premier Justin Trudeau powiedział, że rząd stara się zrównoważyć potrzebę szybkiego działania, aby pomóc Kanadyjczykom, z odpowiedzialnością wobec Parlamentu. „Jest to wyjątkowa sytuacja, która wymaga wyjątkowej elastyczności i szybkości reakcji ze strony władz, aby móc pomóc Kanadyjczykom i reagować na sytuację, która, jak widzimy, zmienia się każdego dnia”, powiedział. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

