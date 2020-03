21-letnia Kheda deportowana do Moskwy Nie udało się powstrzymać deportacji 21-letniej Czeczenki, która ubiegała się w Polsce o ochronę międzynarodową. – Straż Graniczna zachowuje się jakby była ponad prawem – mówi w rozmowie z Onetem Marcelina Zawisza. Mamy informację, że kobieta doleciała do Moskwy, gdzie już zainteresowały się nią miejscowe służby. Dziś po godzinie 10:40 z Lotniska Chopina w Warszawie do Moskwy deportowano 21-letnią Czeczenkę, Khedę, która w Polsce bezskutecznie ubiegała się o ochronę międzynarodową. Jak informują aktywiści Fundacji Ocalenie, kobieta cierpi na zaburzenia potraumatyczne, nerwicę i depresję. W Czeczenii ojciec kobiety jest poszukiwany przez służby, siostra została zamordowana, ze szkoły uprowadzono dziewczynę o tym samym imieniu i nazwisku. Grożono, że taki sam los jak jej siostry spotka i ją – dlatego Kheda zdecydowała się uciekać do Polski. W Polsce mieszkają rodzice kobiety oraz jej pozostałe rodzeństwo. O tym, że Kheda ma być deportowana dziś prawnicy z Fundacji Ocalenie dowiedzieli się wczoraj wieczorem. Kheda dziś rano została przewieziona ze strzeżonego ośrodka w Białej Podlaskiej na Okęcie. Aktywiści Ocalenia chcieli powstrzymać deportację. Interwencję poselską usiłowali przeprowadzić też na granicy posłowie Lewicy Adrian Zandberg i Marcelina Zawisza. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

