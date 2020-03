22 przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce.. Wszystkie imprezy masowe odwołane W Polsce potwierdzono już 22 przypadki zakażenia koronawirusem. Mateusz Morawiecki poinformował, że aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, została podjęta decyzja o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Według danych resortu, w szpitalach przebywa 220 osób pod kątem koronawirusa, 1055 osób jest objętych kwarantanną, a 9366 nadzorem epidemiologicznym. Łącznie w Polsce potwierdzonych jest 22 przypadków zakażenia koronawirusem. Osoby te przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Bełżycach. – Podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych – oświadczył premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

