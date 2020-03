4 ofiara śmiertelna w Polsce. Kolejne 636 na świecie. Wirus podbija Hiszpanię. Jest czwarta ofiara koronawirusa w Polsce, ale na świecie umarło już 7128, z tego 636 ostatniej doby, najwięcej od początku epidemii. W piekielnym tempie wirus atakuje Hiszpanię. WHO apeluje o zwiększenie liczby testów. Szumowski przewiduje 1500-2000 zakażeń na koniec tygodnia, radykalnie rośnie liczba kwarantann i nadzoru Liczba znanych przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła w ciągu doby do 177 (wg informacji ministerstwa zdrowia z 21.45). Poniedziałek przyniósł zatem 52 nowe (wykryte) zakażenia, czyli mniej niż wynikałoby z „normalnego” w Europie tempa rozwoju epidemii, zgodnie z którym liczba przypadków podwaja się co dwa – trzy dni. Za wcześnie na wnioski, min. Łukasz Szumowski w TVN24 podkreślał, że należy się spodziewać 1500-2000 przypadków na koniec tygodnia a za dwa tygodnie (tj. 29-30 marca – red.) nawet 10 tys. przypadków. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.