40 procent zainfekowanych zakaża nieświadomie W krajach doświadczonych śmiertelnymi epidemiami SARS i MERS na pierwszej linii frontu z koronawirusem są śledczy epidemiczni – świetnie opłacani specjaliści, którzy tropią osoby mogące być zakażone. Potrafią nie tylko ustalić, kogo i gdzie dana osoba zakaziła, ale też przewidywać, kto zachoruje w następnej kolejności. Kiedy zaczynam pisać ten artykuł, w Polsce potwierdzono 1221 przypadków zakażeń koronawirusem, w 23-milionowym Tajwanie – zaledwie 252. “W sławnym mieście (…), klejnot miast włoskich stanowiącym, wybuchła zaraza morowa, sprowadzona wpływem ciał niebieskich albo też słusznie przez Boga zesłana dla ukarania grzechów naszych. Mór zaczął się na kilka lat przedtem na Wschodzie i spowodował tam wielkie spustoszenia. Powoli, z miejsca na miejsce się przenosząc, zaraza do krajów zachodnich dotarła” – to nie stylizowany na średniowieczny opis pandemii koronawirusa, ale fragment XIV-wiecznego dzieła “Dekameron”, w którym Giovanni Boccaccio opisał śmiertelne żniwo zebrane wtedy przez dżumę. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.