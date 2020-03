6 banków pomoże w spłacaniu kredytów i miliardy pomocy rządu dla obywateli i biznesu uzupełniane na bieżąco… Sześć największych banków zgodziło się na udzielenie ulg swoim klientom-pożyczkobiorcom. Spłaty pożyczek hipotecznych i innych kredytów mogą być odłożone do 6 miesięcy, w zależności od indywidualnych potrzeb. Premier Justin Trudeau ogłosił w środę pakiet pomocy finansowej – 27 mld dla Kanadyjczyków i 55 mld dla biznesu (82 mld – 3 proc. PKB, w Singapurze 1%). Ten pakiet stanowi dodatek do 1 miliarda dolarów, które rząd federalny już przeznaczył na prowincyjne systemy opieki zdrowotnej, badania, wyposażenie ochronne. „Bez względu na to, kim jesteś i czym się zajmujesz, powinieneś skupić się na swoim zdrowiu” – powiedział Trudeau. • Kanada i USA zgodziły się tymczasowo ograniczyć wszystkie podróże nie uznane za niezbędne przez kanadyjsko-amerykańską granicę. Dotyczy to rekreacji i turystyki, ale nie ruchu handlowego, np. przewozu ciężarówkami. „Niezbędne podróże będą kontynuowane” – mówi Trudeau. Zachowanie łańcucha dostaw ma zasadnicze znaczenie: żywność, paliwo i leki ratujące życie będą nadal przepływać przez granicę. • Kanadyjczyków zachęca się do pozostania w domu i nieodwiedzania sąsiadów, chyba że absolutnie muszą. • Trudeau ogłosił do 27 miliardów dolarów, aby pomóc Kanadyjczykom opłacać czynsz i rachunki oraz kupować artykuły spożywcze i niezbędne towary. • Ponadto rząd zapewni 55 miliardów dolarów na pomoc dla biznesu. • Kanadyjczycy, którzy po rozliczeniu z CRA będą winni podatki, będą mieli czas by je zapłacić aż do sierpnia tego roku. • Kanadyjczycy o niższych dochodach otrzymają zwiększony kredyt GST. • Pomoc dostaną ludzie, którzy nie kwalifikują się na Employment Insurance, bo prowadzą własną działalność gospodarczą. • Tymczasowe zwiększenie zasiłków na dzieci (do 300 dol.) – dodatkowe 2 miliardy. • Nowe świadczenie (Emergency Care Benefit) do 900 dol. co dwa tygodnie, do 15 tygodni, w celu zapewnienia wsparcia pracownikom, którzy muszą pozostać w domu i nie mają dostępu do płatnego zwolnienia chorobowego (10 miliardów dolarów) lub muszą opiekować się chorym członkiem rodziny. Ten zasiłek będzie wypłacany od początku kwietnia, poprzez bezpośredni depozyt na konto bankowe, bez konieczności przedstawiania zwolnienia lekarskiego. • Sześciomiesięczna, nieoprocentowana ulga w spłacie pożyczek studenckich. • Podwojenie programu opieki dla bezdomnych. • Tymczasowe dopłaty do wynagrodzeń dla przedsiębiorstw, aby utrzymać pracowników na liście płac i uniknąć czasowych zwolnień (do 25 tys. dol). • Seniorzy – rząd gwarantuje, że zawirowania na rynku giełdowym nie będą miały wplywu na wysokść wypłacanych seniorom świadczeń. • Ofiary przemocy – specjalna pomoc aby ofiary przemocy domowej nie musiały obawiać się, że w obecnej sytuacji będą zmuszone do pozostawania w niebezpecznych dla nich środowiskach rodzinnych. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

