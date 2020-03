700 mln euro wsparcia dla Grecji ws. uchodźców Komisja Europejska zapowiedziała, że pomoże władzom Grecji rozwiązać problemy z uchodźcami na granicy z Turcją. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen obiecała Atenom 700 milionów euro wsparcia. Von der Leyen odwiedziła dziś Grecję, która zmaga się z kryzysem na tureckiej granicy, gdy Ankara otworzyła ją dla przebywających w Turcji uchodźców. – Ci, którzy chcą przetestować jedność Europy, będą rozczarowani. Będziemy stanowczy i nasza jedność zwycięży – powiedziała szefowa KE na przejściu granicznym w Kastanies na północnym wschodzie Grecji, cytowana przez AFP. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

