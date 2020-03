Abp Depo nie widzi koronawirusa jako największego zagrożenia. “Większe to ideologia gender” Metropolita częstochowski abp Wacław Depo stwierdził w najnowszym wywiadzie, że w zwalczeniu epidemii koronawirusa trzeba “zacząć od Boga”. Skrytykował również apele, aby zamknąć kościoły czy odwołać pielgrzymki na Jasną Górę. Hierarcha wymienił również zagrożenia, które są większe niż koronawirus. Wśród nich jest “ideologia gender”. Mimo że z powodu koronawirusa zamknięto do odwołania szkoły, przedszkola, uniwersytety oraz instytucje kultury, we wtorek przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zaapelował do wszystkich parafii w Polsce o zwiększenie liczby niedzielnych mszy w kościołach. Jednorazowo w liturgiach mogłaby wtedy uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do wytycznych służb sanitarnych. “Jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” – napisał abp Gądecki. O nieograniczaniu działalności kościołów z powodu koronawirusa mówił również w wywiadzie dla “Niedzieli TV” metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Jak stwierdził duchowny, koronawirus to jedynie “inna odmiana grypy, na którą co zima chorują miliony ludzi”. Nazwał również SARS-CoV-2 “jednym z zagrożeń, ale nie najważniejszym”. Jakie są te inne, ważniejsze zagrożenia? Zdaniem apb Depo to m.in. wojna w Syrii i na Ukrainie oraz… ideologia gender. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

