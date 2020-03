Amerykański Fed obniża stopy procentowe Pomoc dla gospodarki odczuwającej skutki pandemii – z tego powodu bank centralny Stanów Zjednoczonych (Fed) w niedzielę obniżył interwencyjnie stopy procentowe. Fed zapowiedział skoordynowaną akcję z największymi bankami centralnymi świata. Fed, który obniżył niedawno stopy procentowe, poinformował, że obniża je jeszcze o punkt procentowy i rozluźnia normy dotyczących rezerw bankowych, by zwiększyć podaż kredytów w obliczu zagrożeń gospodarczych w związku z pandemią powodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 choroby Covid-19 Bank centralny USA rozpoczął skoordynowaną kampanię wraz z Bank of England, bankami centralnymi Japonii, Kanady, Szwajcarii i Europejskim Bankiem Centralnym (EBC), by zapewnić globalną płynność – poinformowały Bank Kanady i EBC. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

