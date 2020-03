Amerykański wywiad już w styczniu ostrzegał Donalda Trumpa przed epidemią Amerykańskie służby specjalne miały zastrzeżenia co do wiarygodności informacji pochodzących od rządu chińskiego i już w styczniu wielokrotnie ostrzegały, że epidemia może mieć zasięg globalny. Mimo to długo nie zostały podjęte żadne kroki mogące ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Jeszcze w ostatnim tygodniu lutego prezydent Donald Trump wyrażał swoją dezaprobatę wobec wypowiedzi dr Nancy Messonnier, która jako dyrektor Centers for Disease Control and Prevention (Centra Kontroli i Prewencji Chorób, odpowiednik polskiego sanepidu) ostrzegła Amerykanów, że wirus może znacząco wpłynąć na codzienność Amerykanów. Prezydent zadzwonił ze skargą do sekretarza zdrowia Alexa Azara i podkreślał, że Messonnier wywołuje panikę na giełdzie – wynika z informacji dziennikarzy „Washington Post”. Amerykańskie służby specjalne ostrzegały Biały Dom przed epidemią niemal od początku roku. Jednak, jak donoszą media, Alex Azar po raz pierwszy zdołał porozmawiać z Donaldem Trumpem na temat koronawirusa 18 stycznia. Prezydent miał przerwać dyskusję zadając pytanie o wkłady do e-papierosów. Mimo obaw narastających wśród ludzi z jego otoczenia, Trump zdawał się wierzyć w optymistyczne słowa Xi Jinpinga. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

