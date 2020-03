Andrzej Duda: “Argument z onkologią to demagogia” – Argument z onkologią to demagogia. To argument nieuczciwy – mówi prezydent Andrzej Duda o propozycji opozycji ws. przekazania 2 miliardów złotych na dofinansowanie leczenia chorób onkologicznych zamiast na TVP. Kandydat PiS w wyborach prezydenckich mówił też o trwającej kampanii. Prezydent Andrzej Duda był gościem “Rozmów niedokończonych” w Telewizji Trwam i Radiu Maryja. W trakcie programu, gdy na antenie pojawiły się pytania od słuchaczy i widzów, kandydat PiS w wyborach prezydenckich zapytany został o decyzję ws. noweli ustawy przyznającej mediom publicznym 2 miliardy złotych dotacji za przychody utracone z powodu niepłaconego przez Polaków abonamentu. Przypomnijmy, opozycja zaproponowała, aby kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie leczenia onkologicznego w naszym kraju. Podkreślić trzeba też fakt, że na podjęcie decyzji Andrzej Duda ma coraz mniej czasu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

