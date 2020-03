Andrzej Duda odwołuje duże spotkania w kampanii – Ze względu na dobro obywateli rezygnuję z dużych spotkań w trakcie kampanii prezydenckiej. To moja osobista decyzja – przekazał po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda. W spotkaniu w BBN udział wzięli: premier Mateusz Morawiecki, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. – Przekazałem premierowi, że musimy podjąć zdecydowane decyzje, aby zabezpieczyć obywateli. Ja osobiście mogę przekazać, że nie będę organizował tych dużych spotkań związanych z moją kampanią prezydencką – przekazał Andrzej Duda. – Te spotkania najczęściej odbywają się w dużych halach, salach. Przychodzi na nie 500 osób, czasami nawet 600 i 700. Wydaje mi się, że przez to może dojść do jakiegoś rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ryzyko jest zbyt wielkie, a nie chcę narażać ludzi, którzy na te spotkania przychodzą, na niebezpieczeństwo – dodał prezydent. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

