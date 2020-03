Kulisy dymisji Jacka Kurskiego. Dlaczego prezydent zażądał jego głowy? Prezydent Andrzej Duda doprowadził do dymisji prezesa TVP Jacka Kurskiego, bo jego zdaniem TVP go ośmiesza i nie broni jego żony – twierdzą rozmówcy Onetu. Prezydent do ostatniej chwili zastanawiał się, czy podpisać ustawę, która daje 2 mld zł publicznych pieniędzy TVP oraz Polskiemu Radiu. Polityczne negocjacje w tej sprawie trwały wiele dni. Sprawa była tym bardziej kłopotliwa, że opozycja zgłosiła postulat, by te pieniądze przeznaczyć na leczenie chorych na raka. To podczas głosowania nad tym pomysłem w Sejmie, posłanka PiS Joanna Lichocka pokazała opozycji środkowy palec. To dodatkowo stawiało Andrzeja Dudę w trudnej sytuacji. Z wewnętrznych badań wynikało bowiem, że większość wyborców — w tym także ci popierający Dudę — bardzo źle oceniają to, co wydarzyło się w Sejmie podczas głosowania nad rekompensatą dla TVP i Polskiego Radia. Przekazanie tak dużej sumy na media narodowe, wskazywały badania, odbije się negatywnie na notowaniach Dudy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.