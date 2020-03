“Anioł Pański” bez papieża Franciszka w oknie Niedzielna modlitwa Anioł Pański nie została odprawiona w oknie na Placu św. Piotra, ale w papieskiej bibliotece. Watykan podjął taką decyzję z powodu epidemii koronawirusa. Papież Franciszek modlił się za wszystkich chorych i zapewnił o swoim duchowym wsparciu. “Modlitwa Anioł Pański Ojca Świętego w niedzielę 8 marca odbędzie się w bibliotece Pałacu Apostolskiego, a nie na Placu św. Piotra w oknie” – poinformowało w sobotę biuro prasowe Watykanu. To pierwszy taki przypadek od 1953 roku. Powodem niespodziewanej decyzji jest obawa przed koronawirusem. Niedzielną modlitwę wierni oglądali w Watykanie na rozstawionych przed bazyliką telebimach. – Trochę dziwna jest ta dzisiejsza modlitwa Anioł Pański z papieżem zamkniętym w bibliotece, ale ja was widzę, jestem blisko was – powiedział papież Franciszek. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

