Anna Walentynowicz na liście “Time” stu kobiet, które “zdefiniowały stulecie” Legendarna suwnicowa i działaczka “Solidarności” została wyróżniona przez tygodnik “Time”. Amerykański tytuł uznał Annę Walentynowicz za jedną ze 100 kobiet, które zdefiniowały ostatnie stulecie, w tym wskazano ją jako najważniejszą kobietę 1980 roku. Anna Walentynowicz otrzymała tytuł Kobiety Roku 1980 – tygodnik określa ją jako matkę polskiej niepodległości. W obszernym tekście przypomniano jej życiorys, przede wszystkim fakt, że to właśnie jej zwolnienie ze Stoczni Gdańskiej (ówczesnej stoczni im. Lenina) było punktem zapalnym strajków na Wybrzeżu “Time” dodał, że Walentynowicz została odsunięta od suwnicy z powodu działalności na rzecz robotników oraz polepszenia ich warunków w pracy. Strajk, który w połowie podjęli stoczniowcy i pracownicy innych zakładów, doprowadził do podpisania porozumienia gdańskiego i powstania pierwszego wolnego związku zawodowego w komunistycznej Europie Wschodniej – “Solidarności”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

