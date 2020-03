Apel do von der Leyen o skargę do TSUE na ustawę kagańcową W akcie solidarności z sędziami w Polsce, profesorowie prawa z całego świata apelują do Przewodniczącej Komisji Europejskiej o niezwłoczne działanie w sprawie praworządności, w tym o skargę przeciwko polskiemu rządowi do Trybunału Sprawiedliwości UE na ustawę kagańcową „Ociąganie się ze skargą do TSUE lub nie wnioskowanie o zastosowanie środków tymczasowych, kiedy praworządność jest w tak oczywisty sposób łamana w państwie członkowskim, gdzie sytuacja coraz bardziej się pogarsza, oznacza jedynie, że Komisja będzie później postawiona przed znacznie bardziej poważnym i trudnym do rozwiązania problemem. Problem nie znika, jeśli się go ignoruje. Teraz jest chwila, żeby działać. Komisja musi szybko złożyć skargę na ustawę kagańcową, wnioskować o tryb przyśpieszony jej rozpatrywania, a także zawnioskować o dodatkowe środki tymczasowe, które powinny być komplementarne do tych, o które Komisja zawnioskowała w ramach skargi na model odpowiedzialności dyscyplinarnej dla sędziów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

