Apel kanadyjskich ekspertów polskiego pochodzenia do Polonii – jak każdy może pomóc ustrzec się przed tragedią

Piszemy do Was my:

profesor na wydziale zdrowia publicznego (RK), lekarz medycyny i chirurgii (LB), oraz starszy doradca w rządzie Ontario (AA)

zwracając się z gorącym apelem o ścisłe zastosowanie się do wytycznych służb zdrowia i agencji zdrowia publicznego, które przytaczamy w skrócie poniżej. Z naszej wiedzy i doświadczenia wnioskujemy, że pozytywny odzew publiczny jest JEDYNĄ szansą na uratowaniem nas od katastrofy przeciążenia systemu służby zdrowia w Ontario i w Kanadzie.

Pandemia koronawirusa — formalnie zwanego SARS-CoV-2, który powoduje chorobę Covid-19 — jest bez wątpienia największym zagrożeniem dla zdrowia publicznego od czasów wojny. Sceny z Włoch, takie jak przepełnione szpitale, masowo umierający ludzie (czasami dlatego, że nie ma dla nich miejsc na oddziałach intensywnej terapii i dostępnego respiratora), są przejmujące i niewyobrażalne dla nas, mieszkańców bogatego kraju jakim jest Kanada. Te sceny są tym bardziej szokujące, jeśli uświadomimy sobie, że pierwszy zgon we Włoszech spowodowany Covid-19 nastąpił zaledwie miesiąc temu (21 lutego). Do dziś z powodu wirusa zmarło prawie 5,5 tysiąca Włochów i od paru dni liczba zgonów przekracza już 500 na dobę. Szybkość epidemii we Włoszech, jak i na całym świecie, przekroczyła wyobraźnię niejednego z nas.

Włoska i ontaryjska służba zdrowia nie różnią się aż tak bardzo od siebie. Obie są na wysokim poziomie, dobrze wyposażone i profesjonalnie kierowane. DLATEGO właśnie piszemy ten apel do naszych Rodaków zamieszkałych w Ontario i innych regionach Kanady. W tym momencie, już dzisiaj , wszyscy musimy podjąć kroki by uniknąć bardzo poważnego przeciążenia służby zdrowia, jakie bez wątpienia nastąpi, jeśli nie zmienimy naszego postępowania.

Według większości epidemiologów, jesteśmy jakieś dwa-trzy tygodnie za Włochami w ewolucji epidemii w Ontario, i w całej Kanadzie. Do tego dochodzą powroty z przerwy wiosennej rodzin, wśród których z pewnością istnieją przypadki zakażenia. Z drugiej strony pamiętajmy, że od zarażenia wirusem do otrzymania wyniku testu mija średnio około 10-13 dni: składają się na to średni okres wylęgania się choroby (5-7 dni, choć nieraz i 2 tygodnie), następnie dwu albo trzy-dniowy okres pogarszania się objawów do momentu, kiedy wystąpimy o testowanie, i w końcu okres oczekiwania na test i jego wyniki, które mogą zająć następne 2-4 dni.

Innymi słowy, obraz epidemii, jaki przedstawiają nam obecne statystyki testowania – na dzień dzisiejszy (22 marca) 413 zakażonych w Ontario – jest właśnie opóźniony o około dwa tygodnie. Również jest duża możliwość, że wiele zakażeń następuje od osób bez objawów choroby. Przez następne 2-3 tygodnie możemy z pewnością oczekiwać bardzo poważnego wzrostu nie tylko liczby formalnie potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, ale przede wszystkim liczby pacjentów wymagających opieki medycznej, w tym też na oddziałach intensywnej terapii, jak również śmiertelnych przypadków.

Naszym zadaniem jest uniknąć tragicznej sytuacji, jaka panuje dziś we Włoszech. Nasze indywidualne postępowanie teraz, od dzisiaj , zadecyduje czy kryzys będzie do opanowania, czy też nastąpi przeciążenie systemu zdrowotnego na skalę może i przewyższającą dzisiejszy stan we Włoszech.

Prosimy więc o:

Unikanie osobistych kontaktów Z KAŻDYM (poza zdrowymi domownikami). Okres wylęgania się choroby może trwać do 2 tygodni i okres zarażania jest w tej chwili nieznany. Nie możemy tłumaczyć spotkań ze znajomymi, jeśli “wszyscy czują się zdrowo”. Pracę z domu, jeśli to jest tylko możliwe. Wychodząc z domu stosowanie się do zasad “social distancing” – czyli zachowanie co najmniej 2 metrów między osobami niemieszkającymi z nami. Bardzo częste I DOKŁADNE mycie rąk mydłem (kciuki, pod paznokciami, między palcami) i unikanie kontaktu ręce-twarz szczególnie nieumytymi rękami. Dwutygodniowa samo-izolacja osób chorych, lub takich, które mają symptomy i czekają na wyniki testu. Samo-izolacja wyklucza wychodzenie z domu i oznacza też “social distancing” ze wszystkimi, w tym też z domownikami. Również samo-izolacja (2 tygodnie) wszystkich przyjeżdżających z zagranicy, BEZ WZGLĘDU na to, czy są objawy, czy jest ich brak.

Jeśli zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak gorączka, nowy kaszel, duszności, problemy z oddychaniem to zgłoś się do Twojego lekarza rodzinnego, lub zadzwoń do TeleHealth Ontario na 1-866-797-0000. Jeżeli objawy są nasilone to zadzwoń na 911.

Podkreślamy jeszcze raz: jakkolwiek oceniamy działania naszych rządów i podległych im instytucji rządowych, nasze osobiste zachowanie przez najbliższe tygodnie będzie miało ogromny wpływ na sytuację w Ontario. Dosłownie w naszych rękach leży los wielu, wielu ludzi: starszych, chorych na inne przewlekłe choroby, które czynią ich bardziej podatnymi na powikłania przy Covid-19, ale też ludzi młodych, w sile wieku, bo tacy też stają się ofiarami tego wirusa. Od nas zależy los tysięcy pielęgniarek i pielęgniarzy, lekarzy, i innych pracowników służby zdrowia, którzy z narażeniem własnego życia będą ratować ofiary koronawirusa. Jak ktoś nam ładnie podpowiedział: Nigdy tak niewiele nie było wymagane od tak wielu by ratować tak dużo.

Wierzymy, że Polonia stanie na wysokości zadania: to czego się od nas teraz wymaga jest może i niewygodne, może czasem trudne, ale na pewno tyle możemy, i powinniśmy, z siebie dać.

Rafal Kustra, MSc, PhD

Associate Professor

Dalla Lana School of Public Health

University of Toronto

Lukasz M. Boba, MD, CCFP(EM), RPVI, FRCSC

Vascular and Endovascular Surgery

Southlake Regional Health Centre

Arek Aniolowski, MA

Senior Advisor, Ministry of Labour

Government of Ontario

•••

Dziękujemy za te informacje. PRZEKAZUJMY JE INNYM – to kwestia życia lub śmierci dla wielu –

Redakcja