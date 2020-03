Arcybiskup Jędraszewski o pokusach szatana. “Jednym z nich jest ideologia ekologizmu”. Arcybiskup Marek Jędraszewski znowu ostrzega, tym razem w liście pasterskim na Wielki Post, przed szatanem, który ma kusić i atakować w ideologiach ekologizmu, gender i LGBT. List był czytany w kościołach Archidiecezji Krakowskiej. Hierarcha w niedzielę uczestniczył w mszy świętej intencji żołnierzy wyklętych. Na metropolitę przed kościołem czekali ci, którzy czują się urażeni jego słowami. W niedzielę arcybiskup Marek Jędraszewski odprawił mszę świętą w intencji żołnierzy wyklętych w warszawskim Sanktuarium Św. Ojca Pio. Przed kościołem na metropolię krakowskiego czekała grupa protestujących przeciwko uroczystości i słowom biskupa – o ekologizmie i “tęczowej zarazie”. – W zeszłym roku, kiedy padły właśnie słowa arcybiskupa Jędraszewskiego, mięliśmy falę nienawiści na nas. Był marsz w Białymstoku, poleciały na nas kamienie – wspomina Bart Staszewski, aktywista LGBT. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

