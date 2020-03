Asteroida wielkości 20 Pałaców Kultury zbliża się do Ziemi Asteroida 52768 już niebawem zbliży się do Ziemi. Obiekt o średnicy 4 000 metrów minie naszą planetę w niewielkiej odległości. NASA alarmuje, że ew. zderzenie wywoła globalne skutki. Asteroida 52768 została po raz pierwszy zaobserwowana w lipcu 1998 roku w obserwatorium na Hawajach. Z wyliczeń naukowców wynika, że asteroida ma od 1,7 do 4 kilometrów. Oznacza to, że zbliżająca się do Ziemi skała ma wielkość 8-20 Pałaców Kultury i Nauki (237 metrów). Asteroida najbliżej naszej planety znajdzie się 29 kwietnia. Naukowcy szacują, że minie wówczas naszą planetę w odległości ok. 6 milionów kilometrów. Asteroida zbliża się do naszej planety z bardzo dużą prędkością. Badacze wyliczyli, że 52768 przemknie obok nas z prędkością 8,7 km/s. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

