Badacze z Australii rozumieją, w jaki sposób układ odpornościowy walczy z koronawirusem Zespół australijskich naukowców zbadał, jak ludzki układ odpornościowy zwalcza koronawirusa SARS-CoV-2. Naukowcom udało się zidentyfikować cztery typy komórek odpornościowych biorących udział w walce. Współautorką badań, które opublikowano w periodyku "Nature Medicine" jest pochodząca z Polski profesor Katherine Kedzierska. Odkrycie naukowców z Peter Doherty Institute for Infection and Immunity w Melbourne może pomóc między innymi w przyspieszeniu prac nad szczepionką i potencjalnym leczeniu zakażonych pacjentów. Zdecydowana większość pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 – zwłaszcza osoby młode i bez chorób przewlekłych – potrafi poradzić sobie z infekcją i powraca do zdrowia. Określenie, które komórki są za to odpowiedzialne, powinno pomóc w opracowaniu skutecznej szczepionki. Jak wykazał australijski zespół, zwalczanie koronawirusa podobne jest do zwalczania grypy. Udało się zidentyfikować cztery typy komórek odpornościowych biorących udział w walce.

