Badanie na koronawirusa drive-through? Takie punkty powstały w USA.

Badania w kierunku koronawirusa bez wychodzenia z samochodu. Punkty typu drive-through. Korespondent RMF FM Paweł Żuchowski odwiedził punkt w Arlington w stanie Wirginia, niedaleko Waszyngtonu, gdzie robione są badania na koronowirusa u osób, które nawet nie muszą wysiadać z samochodu. Jest on czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Obsługują go lekarze z miejscowego szpitala.

Samo miejsce badań znajduje się daleko od placówki. Chodzi o to, aby chorzy nie pojawiali się w pobliżu szpitala, by nawet przez pomyłkę nie weszli do budynku. Ktoś kto podejrzewa, że jest chory, nie powinien przychodzić do przychodni, nie ma mieć także styczności z innymi osobami.

Przyjeżdża samochodem, teren jest oznakowany, zabezpieczony, do samochodu podchodzą lekarze w kombinezonach, maskach, pobierają próbki do badań. Trwa to dosłownie chwilę.