Bank of Canada obniża stopy procentowe Jeżeli masz tzw. variable mortgage – to jest dla Ciebie dobra wiadomość! Bank of Canada obniżył w środę kluczową stopę procentową o połowę punktu procentowego, do 1,25 procent w odpowiedzi na szok gospodarczy wywołany nową epidemią koronawirusa COVID-19. Bank centralny twierdzi, że COVID-19 okazał się „istotnym negatywnym szokiem" dla perspektyw gospodarczych kraju. W styczniu bank centralny powiedział, że światowa gospodarka wykazuje oznaki stabilizacji, ale gubernator Stephen Poloz otworzył drzwi do możliwej obniżki stóp procentowych, jeśli problemy gospodarki oakazałyby się bardziej trwałe niż oczekiwano. W dzisiejszym oświadczeniu Bank of Canada podaje, że staje się jasne, iż gospodarka Kanady nie wzrośnie tak, jak wcześniej prognozowano na pierwszy kwartał tego roku. Bank wskazuje na zakłócone łańcuchy dostaw i spadek ufności zarówno w świecie biznesu jak i wśród konsumentów, blokady linii kolejowych, protesty nauczycieli Ontario i ostrą zimę. Z oświadczenia wynika również, że bank centralny może dalej zmieniać stopęy procentowe, jeśli sytuacja będzie tego wymagać.

