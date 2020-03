Będą zmiany w rządzie. Jest zapowiedź Kancelarii Prezydenta RP. Szykują się zmiany w rządzie. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że w piątek o godz. 10 prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów. “5 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Podczas uroczystości planowane jest wystąpienie Prezydenta RP” – poinformowała oficjalnie na swojej stronie internetowej kancelaria prezydenta. “W związku z wejściem w życie tzw. ustawy działowej o powołanie dotychczasowych ministrów-członków Rady Ministrów na docelowe urzędy: Konrada Szymańskiego na ministra do spraw Unii Europejskiej oraz Michała Wosia na ministra środowiska” – wyjaśnił na swoim profilu na Twitterze rzecznik rządu Piotr Mueller. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

