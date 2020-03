Biden lub Sanders. Elizabeth Warren rezygnuje Elizabeth Warren rezygnuje z walki o prezydencką nominację Partii Demokratycznej. Decyzja senator z Massachusetts oznacza, że walka o to, kto zmierzy się w listopadowych wyborach prezydenckich z Donaldem Trumpem, rozegra się pomiędzy byłym wiceprezydentem USA Joe Bidenem i senatorem z Vermontu Berniem Sandersem. Decyzja Elizabeth Warren przychodzi kilkadziesiąt godzin po tzw. superwtorku: 3 marca prawybory Partii Demokratycznej przeprowadzono w 14 stanach – i w większości z nich triumfował Joe Biden. 77-letni doświadczony polityk zwyciężył w Alabamie, Arkansas, Massachusetts, Minnesocie, Karolinie Północnej, Oklahomie, Tennessee, Teksasie i Wirginii. Jego jedynym poważnym rywalem w walce o partyjną nominację okazał się tego dnia socjalistyczny senator Bernie Sanders, który – jak wskazały exit polls – zwyciężył w prawyborach w Kalifornii – stanie o największej liczbie ludności i delegatów, a także w Kolorado, Utah i swoim rodzimym Vermoncie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

