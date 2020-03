Biden wraca do gry. Zwycięstwo w prawyborach w Karolinie Południowej, Były wiceprezydent USA Joe Biden zwyciężył w sobotnich prawyborach Partii Demokratycznej w Karolinie Południowej i zachował szanse w walce o nominację na kandydata partii w wyborach prezydenckich. Associated Press ogłosiła Joe Bidena zwycięzcą w Południowej Karolinie tuż po zakończeniu głosowania i pierwszych sondażach, które wykazały, że otrzymał ponad 50 proc. głosów. Na drugim miejscu w tym stanie jest prowadzący po prawyborach w Iowa, New Hampshire i Nevadzie Bernie Sanders, który najprawdopodobniej utrzymał pierwsze miejsce w wyścigu o nominację. Jest to pierwsze zwycięstwo Joe Bidena w tej fazie prawyborów. – Kilka dni temu prasa i eksperci ogłosili, że ta kandydatura już nie żyje. Teraz, dzięki wam wszystkim – sercu Partii Demokratycznej – po prostu wygraliśmy i wygraliśmy zdecydowanie – powiedział były wiceprezydent. Dobry wynik w Południowej Karolinie pozwala mu zachować szansę na kontynuowanie walki o nominację. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.