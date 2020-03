Biskupi Włoch odwołują msze z powodu wirusa. Oburzenie prawicy. Prawicowych publicystów oburzyło zawieszenie mszy św. w kościołach we Włoszech, a nawet propozycja polskiego episkopatu, by komunię podawać na rękę, a nie do ust. „To świętokradztwo”, mówi Rafał Ziemkiewicz w TVP Info. Jego rozmówca z nostalgią wspomina czasy „czarnej śmierci” z XIV w., gdy ludzie tym chętniej gromadzili się w kościołach Poruszenie wśród religijnej prawicy wywołała decyzja biskupów we Włoszech, którzy zawiesili odprawianie mszy św., pozostawiają jednak kościoły otwarte dla indywidualnych wiernych. Biskupi podkreślili, że stosują się w ten sposób do decyzji władz państwowych, które wydały zakaz uroczystości cywilnych i religijnych. „Zdradą Chrystusa” nazwał decyzję włoskiego Kościoła Paweł Lisicki, redaktor naczelny prorządowego tygodnika „Do rzeczy”. TVP Info opublikowało z kolei rozmowę z publicystą „Sieci” i portalu wpolityce Grzegorzem Górnym, prowadzącym Klub Trójki w III Programie Polskiego Radia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

