Bloomberg zrezygnował z walki o prezydenturę Miliarder Michael Bloomberg, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, wycofał się z walki o nominację Partii Demokratycznej w tegorocznych wyborach prezydenckich w USA. Jego decyzja związana jest z porażką, którą biznesmen odniósł podczas tzw. Superwtorku. Bloomberg publicznie poparł byłego wiceprezydenta Joe Bidena. Superwtorek, który przypadł w tym roku 3 marca, to ważny dzień w kampanii wyborczej w USA. Tego dnia w największej liczbie stanów odbywają się prawybory, podczas których wybierani są delegaci na konwencje Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej. To właśnie na konwencjach wybierani są kandydaci każdej z partii na prezydenta. Politycy, którzy podczas Superwtorku otrzymają więc najwięcej delegatów, są uznawani za liderów do otrzymania partyjnej nominacji. Ta sztuka nie udała się jednak miliarderowi Michaelowi Bloombergowi, który ubiegał się o nominację Partii Demokratycznej i podobno wydał na swoją kampanię blisko 700 milionów dolarów. Były burmistrz Nowego Jorku zwyciężył jedynie w prawyborach na Samoa Amerykańskim, gdzie uzyskał pięciu delegatów. Konieczny 15-procentowy próg poparcia Bloomberg przekroczył tylko z sześciu z 14 stanów, gdzie w Superwtorek odbyły się prawybory: Tennessee, Teksasie, Kolorado, Utah, Kalifornii i Arkansas. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

