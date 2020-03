Bóg tak chciał Ludzie religijni wybaczą Bogu wszystko. W ich umyśle jest On autorem tylko dobrych rzeczy, takich jak śmiech dziecka, słoneczne, bezchmurne poranki, tęcze i inne takie. Kiedy „robi” i pozwala na rzeczy złe, jak huragany, gwałty, molestowanie dzieci, AIDS, rak, epidemie, mówią: no cóż, Bóg działa w tajemniczy sposób. Analogicznie zachowują się liberałowie gospodarczy, chadecy i inni kapitaliści. W ich przekonaniu dobrze jest wtedy, gdy „państwa jest mniej”, a wszystkich ku świetlanej przyszłości prowadzi „niewidzialna ręka rynku”. Gdy jednak wolny rynek zawodzi albo pojawią się sytuacje nadzwyczajne, wtedy wszyscy jak jeden mąż/żona zwracają się o pomoc do państwa. Dziś wszyscy liczą na to, że w tych wyjątkowych okolicznościach zagrożenia koronawirusem, przewodnią rolę wyjścia z kryzysu przejmie właśnie państwo. Oczekiwanie to jest jak najbardziej uzasadnione. Rozumieją to nawet ci, którzy na co dzień postulują jego osłabianie – liberałowie, przedstawiciele szkoły chicagowskiej i wyznawcy Leszka Balcerowicza. Ale także, a może przede wszystkim liczą na to zwykli obywatele. Polki i Polacy pokładają swoje nadzieje w Rządzie i Prezydencie. To przecież normalne, że w czasie niebezpieczeństwa lud gromadzi się wokół tronu i miecza. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

