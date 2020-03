Bogaci uciekają przed koronawirusem do prywatnych samolotów Duże firmy i bogacze rezerwują więcej podróży prywatnymi samolotami. Chodzi o między innymi o loty ewakuacyjne z obszarów objętych epidemią koronawirusa – informuje brytyjski “The Guardian”. Adam Twidell, prezes firmy zajmującej się wynajmem prywatnych samolotów PrivateFly, powiedział dziennikowi, że jego przedsiębiorstwo zalewają zamówienia z międzynarodowych firm, które chcą przeprowadzić “masową ewakuację pracowników” z Chin oraz krajów Azji Południowo-Wschodniej. Twidell dodał też, że majętne rodziny również zamawiają prywatne przeloty, by w ten sposób zmniejszyć ryzyko zakażeniem koronawirusem. Chcą uniknąć lotów komercyjnych oraz zatłoczonych lotnisk. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

