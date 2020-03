Brazylijski urzędnik, który spotkał się z Donaldem Trumpem, zarażony koronawirusem Wysoki rangą urzędnik rządu brazylijskiego, który odwiedził Mar-a-Lago kilka dni temu i był w bliskim kontakcie z prezydentem Trumpem i wiceprezydentem Mike’em Pence’em, uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa – podały brazylijskie media. Fábio Wajngarten, szef biura komunikacji prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro, odwiedził posiadłość Trumpa w składzie oficjalnej brazylijskiej delegacji. W sobotę wziął udział w uroczystej kolacji. Na swoim Instagramie zamieścił zdjęcie z prezydentem Donaldem Trumpem i wiceprezydentem Mike’em Pence’em. Jak podkreśla “The New York Times”, nie jest jasne, gdzie i kiedy wykonano zdjęcie. Jak podają brazylijskie media, u Wajngartena pierwszy test wykrył obecność koronawirusa, gdy zaobserwował u siebie objawy podobne do grypy. Obecnie czeka na wyniki drugiego testu. Sam prezydent Jair Bolsonaro, jak również członkowie jego gabinetu są obecnie badani pod kątem obecności SARS-CoV-2. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

