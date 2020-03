Brytyjczycy sami wyjdą w pole. Przez koronawirusa może zabraknąć rąk do pracy w rolnictwie Brytyjski rząd wezwał w środę swoich obywateli do zgłaszania się do prac przy zbiorach. Na Wyspach z powodu koronawirusa może zabraknąć zagranicznych pracowników sezonowych, którzy zwykle się tym zajmują. W brytyjskim rolnictwie olbrzymią rolę odgrywa praca zagranicznych robotników sezonowych. Tych jednak może zabraknąć. Zahamowanie napływu imigrantów zarobkowych w tym roku może wynikać z jednej strony z pandemii koronawirusa i związanym z tym zamknięciem granic, z drugiej – z niedawnym Brexitem. W związku z tym rząd angielski boi się, że nie będzie komu zbierać warzyw i owoców. W środę wezwał więc swoich obywateli, żeby zaczęli się zgłaszać do tych prac. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

