Budka: posłowie zostali wybrani również na “czasy ciężkie” Lider PO Borys Budka zapowiedział, że klub KO zgłosi poprawki do projektu zmian w regulaminie Sejmu. Nie wykluczył, że jedna z poprawek będzie zakładała, że głosowanie zdalne w Sejmie jest możliwe tylko w przypadku wprowadzenia w Polsce konstytucyjnego stanu nadzwyczajnego. Sejm ma się zająć w czwartek projektem zmian w regulaminie Sejmu, którego celem jest umożliwienie posłom głosowanie zdalne nad projektami ustaw. W taki właśnie sposób Sejm miałby głosować w piątek nad rządowymi projektami w sprawie tzw. tarczy antykryzysowej. Budka odpowiadał w środę wieczorem na pytania internautów. Jeden z nich zapytał, dlaczego klub Koalicji Obywatelskiej nie zgodził się, by nad projektem nowelizacji regulaminu Sejmu głosować częściowo zdalnie. Lider Platformy odpowiedział, że regulamin w obecnym brzmieniu nie przewiduje takiego trybu głosowania. – Sorry, ale my nie możemy działać ponad prawem tylko dlatego, że ktoś boi się przyjść do pracy – dodał szef Platformy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

