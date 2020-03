Budka wypunktował Dudę ws. walki z epidemią Borys Budka wyraźnie wskazał, że polski rząd nie działa skutecznie w walce z epidemią koronawirusa. Szef PO wypunktował bierność PiS, i zrobił to zaraz po oświadczeniu prezydenta Andrzeja Dudy, który na konferencji po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego nie przedstawił żadnych konkretów. – Zwracaliśmy uwagę na radykalne zwiększenie liczby testów, by osoby narażone na kontakt z koronawirusem mogły się przebadać – podkreślał Borys Budka po RBN. Szef PO mówił też o konieczności doposażenia polskich szpitali. – W tej chwili borykają się z olbrzymimi problemami dostępu do podstawowych narzędzi czy też środków higieny osobistej – wyliczał polityk opozycji i wspomniał o zabezpieczeniach lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Nawiązał też do sytuacji przedsiębiorców. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

