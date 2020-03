Była posłanka PiS ujawnia chaos ws. koronawirusa – To jest tak, jakbyśmy wysłali żołnierzy z pięściami na czołgi – tak przekształcenie zwykłych szpitali na obiekty do walki z koronawirusem komentuje Bernadeta Krynicka. Była posłanka PiS, a obecnie jedna z szefowych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży bez owijania w bawełnę ujawniła, jak źle na epidemię przygotowana jest Polska. – Jesteśmy tak nieprzygotowani, że to głowa mała. Nie ma warunków, nie ma śluz, nie ma izolatek, wentylacji z podciśnieniem – mówi Bernadeta Krynicka, kierowniczka działu kontraktowania i nadzoru świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, a do niedawna posłanka PiS. Dodaje ona, że szpital nie ma sprzętu ochrony indywidualnej, nie ma respiratorów, ani specjalistycznych pomp. Krynicka zdradziła też, w jaki sposób dowiedziała się o przekształceniu jej szpitalu w szpital zakaźny? – W czwartek dostałam telefon przed 21:00 – opowiada. Przekazała wojewodzie, że to zła decyzja. – Pozostawia się 120 tys. osób, którzy będą umierać z innego powodu niż koronawirus – mówi. Była posłanka PiS dodaje, że część personelu już poszła na zwolnienia i nie będzie rąk do pracy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

