Całe Las Vegas zamknięte po raz pierwszy w historii Sławny The Strip, bulwar w centrum Las Vegas wzdłuż najbardziej znanych kasyn, całkowicie pusty. Większość legendarnych wielkich reklam zgaszona, zamknięte kasyna i sklepy. Władze Las Vegas ostrzegają, że dłuższa przerwa zakończy się upadkiem miasta. Na polecenie władz stanowych od soboty do połowy kwietnia zamknięte są wszystkie miejsca użyteczności publicznej w Las Vegas. Nie działają hotele, kasyna, sklepy, restauracje, kluby i siłownie. To pierwszy taki przypadek w historii większych biznesów w Las Vegas. Miasto nie zamknęło się ani po atakach terrorystycznych 11 września 2001 r., ani po ataku terrorystycznym w październiku 2017 r. w samym Las Vegas. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

