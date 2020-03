Caritas Polska chwali się rekordem. 100 milionów złotych na dobroczynność. Caritas Polska zamyka zeszły rok z kolejnym rekordem. Katolicka organizacja charytatywna wydała w 2019 roku aż 100 milionów na działalność dobroczynną. Z każdym rokiem wzrastają jej przychody, co przekłada się na wydatki i liczbę zrealizowanych projektów. Przekroczenie bariery 100 mln złotych to przede wszystkim zasługa naszych darczyńców. Caritas znaczy miłość, a dla wszystkich pomagających wraz z nami ta miłość wiąże się z ofiarnością, za którą dziękujemy – przyznał dyrektor Caritas Polska. – Ale niesienie pomocy przez Caritas nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania naszych pracowników i wolontariuszy – dodał ks. Marcin Iżycki. Katolicka organizacja chwali się wzrostem wydatków w zestawieniu rok do roku. W samym 2018 roku było to 96 mln złotych, rok wcześniej 38. Dzięki tegorocznemu rekordowi udało się pomóc blisko pół miliona potrzebującym w ramach 26 programów realizowanym w Polsce oraz na świecie. Caritas Polska chwali się, że operuje w ponad 40 krajach na 5 kontynentach. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

